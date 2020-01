Chaque jour, des mensonges historiques sont encore diffusés via toutes sortes de médias. Et c’est aussi le cas avec Benoît Lannoo et son article, Antisemitische karikaturen helpen Palestijnen geen meter vooruit (Les caricatures antisémites ne font aucunement avancer la cause palestinienne), publié dans De Wereld Morgen, et dans lequel [...]